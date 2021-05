Szkocka pisarka rozwiązała genealogiczną zagadkę. W Gdańsku odnalazła swojego kuzyna

Kobieta jest córką Juliana Czerkawskiego , który pod koniec wojny trafił przez Włochy do Anglii z armią generała Andersa, gdzie osiadł na stałe i ożenił się z Irlandką Kathleen Sunter. Catherine przyszła na świat w 1950 roku w Leeds, ale gdy miała 12 lat, jej rodzina przeprowadziła się do Szkocji. Obecnie mieszka na zachodnim wybrzeżu Szkocji, ze swoim mężem, artystą Alanem Lees.

- Wiem sporo o genealogii, moja ostatnia książka, "A Proper Person to be Detained", o irlandzkiej i angielskiej części mojej rodziny, wymagała wielu badań - tłumaczy. - Wtedy posiłkowałam się wiedzą mojego znajomego genealoga, od którego wiele się nauczyłam.

Do tej pory na podstawie przekazów ojca pisarka była przekonana, że jego ciotka - Danuta, została stracona przez hitlerowców w czasie wojny. Dopiero niedawno, po przetłumaczeniu starego listu na język angielski, odkryła, że krewna nie tylko przeżyła wojnę, ale też wyjechała do Ameryki, gdzie została lekarzem i wróciła do ojczyzny, prawdopodobnie do Giżycka, gdzie spędziła ostatnie lata życia.