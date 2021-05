Katarzyna Bonda o... starej miłości, która nie rdzewieje, serialu „Żywioły Saszy” i zawodzie, w którym za każdym razem się odradza

Ta pamięć Czytelników o Hubercie mobilizowała mnie. Wcześniej się jakoś nie składało, żeby go „odkurzyć”, ale przyszła pandemia. Nadszedł czas zamknięcia, kontemplacji i powrotu do źródeł...

– No, bardzo fajnie z tą Saszą, fajnie z serią o miłości, ale co z tym Meyerem?

Nigdy nie pożegnałam się z Hubertem Meyerem . Schowałam go tylko na chwilę, pracując nad innymi książkami. Ale pamiętali o nim przede wszystkim Czytelnicy. I to od nich na każdym spotkaniu, czy na targach, zawsze słyszałam:

Tego, co zobaczę. Hubert był tym zwierciadłem, w którym mogłam się przejrzeć i zobaczyć, kim jestem jako autorka. Do pisania tego najnowszego kryminału podchodziłam jak do jeża. Musiałam sobie przypominać Weronikę, Rudego, Szerszenia – bohaterów z otoczenia Meyera. Ale kiedy napisałam pierwszą scenę, która otwiera książkę, czyli o Hubercie z flaszkami, potem już samo poszło. To było kojące, że tego się nie zapomina.

We wcześniejszych książkach, jak chociażby tych z Saszą Załuską , budowałam piętrowe, wręcz bizantyjskie konstrukcje. A teraz postanowiłam, że to będzie klasyczny, rasowy kryminał. Coś, co można połknąć na raz. Taki rodzaj hamburgera albo innej, szybkiej przekąski, tyle że emocjonującej.

To już zależy od Czytelnika. Ja w pisaniu odnajduję dużą radość. Czuję się tak, jakbym zaczynała na nowo. Życzę wszystkim, którzy piszą, żeby przeżywali podobną do mojej fascynację robotą, kiedy wracają do starego bohatera, z którym nie mieli do czynienia od dziesięciu lat. Ja miałam wrażenie, jakbym spotkała starego, dobrego przyjaciela sprzed lat. I właściwie przez te lata nic się w naszych relacjach nie zmieniło. Nadal się przyjaźnimy, Meyer dalej mi się wymyka, a ja muszę za nim gonić. To zresztą zupełnie inny bohater niż Sasza.

Dlatego uważam, że zmieszczenie „Lampionów” , które mają około 800 stron, w siedmiu odcinkach serialu to mistrzostwo świata. I mogę przed tymi, którzy tego dokonali, nie tylko pochylić głowę z uznaniem, ale też klęknąć z podziwu. To nie było łatwe, żeby wybrać jedynie niektóre wątki i tak je ułożyć, aby ta historia trzymała w napięciu.

Przez dwa miesiące zwlekałam z obejrzeniem. Nie dlatego, że się bałam. Tylko odsuwałam tę przyjemność na później. Trochę tak jak w zakochaniu odsuwa się moment pierwszego seksu aż do momentu, kiedy będzie wiadomo, że to ta, właściwa osoba. I kiedy obejrzałam, pomyślałam: Wow! Bo zdałam sobie sprawę, że spełniło się moje marzenie sprzed lat, żeby ktoś sfilmował moją książkę. Myślę, że każdy autor marzy o tym, żeby zobaczyć własną opowieść widzianą oczami innych. Dla mnie to wielki zaszczyt. Czekam na kolejne sezony i adaptacje.

Gdyby było jak dawniej, to spędziłabym trochę czasu z tymi wężami, tak żeby je poczuć. Przez te pandemiczne obostrzenia nie mogłam doświadczyć jednak tych zmysłowych elementów, które są potrzebne do zapisu.

Zawsze sądziłam, że jestem samotnikiem. Że chowam się do jaskini, bo tak lubię. Raz na jakiś czas spotykałam się z ludźmi, a potem uciekałam do swojej pieczary, żeby pisać. A tymczasem okazało się, że potrzebuję ludzi, bo nasycam się ich energią. Ale to nie była jedyne odkrycie.

W pewnym momencie podjęłam decyzję, że... przestaję się bać. Że trudno, k..wa, jak umrę, to umrę. Zgodziłam się na to, co los przynosi. To był ten moment uwolnienia.

Zawsze stawiałam na małe, prywatne wyzwania. Dlatego to, co dzieje się na rynku wydawniczym, nie dotyka mnie. Chociaż przyznaję, że obserwuję ten rynek i widzę, jak on się zmienia. Kiedy zaczynałam pisać, było nas niewielu, jeśli chodzi o polskich autorów kryminałów. Dzisiaj już kilkaset osób regularnie wydaje kryminalne książki. Pamiętam, że „Czerwonego pająka” pisałam trzy lata, a teraz niektórzy autorzy wydają nową powieść co miesiąc. Nie powiem, że to nie daje do myślenia. Ale nie nazwałabym tego strachem.

Tylko jak?

Czystą rywalizacją. Widzę, że do gry wchodzą gracze niezwykle skuteczni. A ja chętnie wchodzę w tę rozgrywkę, bo ona mnie mobilizuje. Poza tym, od młodych autorów uczę się, jak dotrzeć do młodszego Czytelnika. Do tego pokolenia Instagrama i TikToka, które ma zupełnie inne priorytety. Fantastycznie, że mogę się zmierzyć. Sprawdzanie samego siebie i robienie niespodzianek Czytelnikom jest podstawą.