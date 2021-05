Szczepmy się. Portugalski trener naszych piłkarzy i belgijski trener naszych siatkarzy zachęcają do szczepień przeciw covid-19

Paulo Sousa zachęca do szczepienia przeciwko covid-19

- Jestem bardzo szczęśliwy, że podjęto decyzję, aby wszyscy zostali zaszczepieni, piłkarze i sztab. Dzięki temu będziemy mogli skupić się wyłącznie na treningach i meczach, by dobrze reprezentować Polskę. Każdy z nas powinien przyjąć szczepienie po to, aby nasza codzienność wróciła do normalności - mówi Paulo Sousa, portugalski selekcjoner naszej piłkarskiej drużyny narodowej.