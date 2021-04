Siatkarze reprezentacji Polski przyjęli szczepionkę przeciwko covid-19 i zachęcają do tego kibiców. Trener Vital Heynen robi to po polsku!

Siatkarze reprezentacji Polski to grupa sportowców, która od lat liczy się w walce o najwyższe miejsca na wielkich imprezach. Nie inaczej będzie w Tokio, gdzie od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 roku zaplanowano igrzyska olimpijskie . Aby biało-czerwoni mogli spokojnie i komfortowo przygotowywać się do tego turnieju, niezbędne jest zaszczepienie się przeciwko groźnymi następstwami covid-19. Część naszych zawodników ma już za sobą pierwsze szczepienia, które przeprowadzone zostały na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Męska reprezentacja Polski w siatkówce rozpoczęła już zgrupowanie w Spale, a z dnia na dzień przybywa kolejnych zawodników, którzy kończą krótkie urlopy po sezonie ligowym. Cała grupa spodziewana jest na ćwiczeniach w poniedziałek, 10 maja.

- Zawodnicy będą się zbierać, a my będziemy ich sprawdzać indywidualnie. W pierwszej części chcemy mieć całą grupę na miejscu, a później zostanie nam tydzień, aby przygotować się do siatkarskiej Ligi Narodów. Zgrupowanie w Spale zakończą dwa mecze towarzyskie z Belgią, które pokażą nam, w jakim miejscu jesteśmy. Potem przeniesiemy się do Włoch, gdzie, w zależności od wyników w Lidze Narodów, będziemy od 28 do 34 dni. Po tym wrócimy do Polski i znów wyjedziemy na ok. dwa tygodnie, aby z 12 wybranymi siatkarzami przygotowywać się pod kątem igrzysk olimpijskich. A potem czeka nas lot do Takasaki, miasta blisko Tokio, gdzie zrobimy ostatni krok przed igrzyskami. Mamy więc cztery etapy przygotowań do turnieju olimpijskiego, który rozpocznie się 23 lipca - wylicza Vital Heynen.