Szczepienia nastolatków na COVID-19. W poniedziałek rusza rejestracja! Co trzeba zrobić? Sprawdź!

Szczepienia nastolatków. Co trzeba zrobić?

Rejestracja nastolatków odbywać się będzie w taki sam sposób, jak pozostałych osób – a więc za pośrednictwem bezpłatnej infolinii Narodowego Programu Szczepień: 989, kontaktując się z wybranym punktem szczepień, wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie lub poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl.

- Przed wizytą w punkcie szczepień trzeba wypełnić "Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19”. Będzie go można pobrać od niedzieli ze strony www.gov.pl/szczepimysie . Zachęcamy do wcześniejszego pobrania formularza i podpisania go przez opiekuna prawnego. Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w punkcie szczepień. Wówczas osoba niepełnoletnia będzie musiała przyjść na szczepienie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na udzielenia świadczenia – informuje wiceminister zdrowia Anna Goławska.