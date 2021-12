Święta Bożego Narodzenia z atrakcjami w sklepach internetowych pomorskich klubów sportowych Rafał Rusiecki

Kluby sportowe kuszą kibiców ciekawą ofertą specjalną związaną ze świętami Bożego Narodzenia Zobacz galerię (8 zdjęć)

Świąteczne swetry z choinkami i dzwoneczkami, ciepłe czapki w klubowych barwach, atrakcyjne dodatki do mieszkania, a wszystko to opatrzone ulubionymi herbami i kolorami. Kluby sportowe na Pomorzu dbają o to, aby ich kibice inspiracji do prezentów szukali także na ich stronach internetowych.