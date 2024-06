SUP Demo Tour drugi raz na Kaszubach. W weekend 8 i 9 czerwca nad Jeziorem Łapińskim zapanuje prawdziwe szaleństwo

Kilkadziesiąt desek SUP i pompowanych kajaków do przetestowania, szkolenia i warsztaty z pływania na desce m.in. z mistrzem Polski, zawody dla zupełnych amatorów, pokaz pierwszej pomocy, joga na wodzie - wszystko to całkowicie bezpłatnie czeka na uczestników imprezy SUP Demo Tour Kaszuby – Żukowo SUP Cup, która odbędzie się 8 i 9 czerwca w ośrodku Roma nad Jeziorem Łapińskim - informują organizatorzy.