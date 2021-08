Sukces kryminalnych z Osowej i Suchanina. Zatrzymani mieli przy sobie ponad 3 kilogramy narkotyków

- W piątek po południu kryminalni z komisariatu w Osowej, realizując czynności do jednej ze spraw, na ul. Lawendowe Wzgórze zatrzymali do kontroli 26-latka kierującego kią ceed. W trakcie przeszukania auta gdańszczanina funkcjonariusze znaleźli w bagażniku foliowy pakunek z 300 gramami mefedronu. Kolejne opakowania z tym narkotykiem policjanci znaleźli w worku z ubraniami niemowlęcymi. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 3,5 kilograma mefedronu. Substancję tę przekazano do analizy biegłemu, który we wstępnej opinii określił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci 27 tysięcy porcji handlowych mefedronu - mówi podinspektor Magdalena Ciska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.