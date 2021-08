Nowy narkotyk w Polsce! MDMB-4cd-PINACA może zabić nawet po jednorazowym użyciu. Pomorska policja ostrzega RWA

MDMB-4cd-PINACA to nowy narkotyk w Polsce! Może zabić nawet po jednorazowym użyciu/zdj. iliustracyjne Pixabay

W Polsce pojawił się narkotyk nowej generacji o nazwie MDMB-4cd-PINACA. Już jednokrotne zażycie go może doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych, a nawet do śmierci. Dlatego pomorska policja zwraca się z ostrzegawczym apelem, żeby zachowaj rozwagę i czujność!