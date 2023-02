Studniówka 2023 w Kwidzynie. Tak bawili się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego „Spartakus”. ZDJĘCIA

Historyczna studniówka w „Spartakusie” rozpoczęła się od podziękowań tegorocznych maturzystów złożonych dyrekcji, wychowawcom oraz nauczycielom kwidzyńskiego liceum mundurowego.

-Przed wami pierwszy ważny bal, wykorzystajcie ten czas, bawcie się dobrze, ale też i odpowiedzialnie. Przed wami 90 dni do matury. To nasz, wasz i mój, chyba najważniejszy egzamin w życiu. Przygotowywaliście się do niego długo, przygotowywać się będziecie jeszcze, ale takich egzaminów w życiu będziecie mieć jeszcze dużo. Cieszcie się każdym dniem, cieszcie się każdą chwilą, wykorzystajcie czas wam dany jak tylko potraficie najlepiej, żeby potem móc z dumą spojrzeć na siebie w lustrze i powiedzieć, że jest pięknie. Carpe diem – powiedziała Bożena Krajewska, dyrektor „Spartakusa”.