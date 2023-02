Studniówka I LO w Kartuzach - Klasztorna poszła na całość! | ZDJĘCIA Maciej Krajewski

I LO w Kartuzach przyzwyczaiło już do studniówek robionych z rozmachem. Zwykle miały one miejsce na sali gimnastycznej szkoły, w tym roku jednak zdecydowano się pojechać do odległego Kistowa. I nawet tutaj zdawało się momentami brakować miejsca dla takiego tłumu szczęśliwych maturzystów.