Straż Miejska w Gdańsku powołała zespół zajmujący się porzuconymi pojazdami. Efekt? Z ulic zniknęły 143 nieużytkowane auta

- Mieszkańcy oczekują od służb miejskich skutecznych działań także w kwestii porzuconych pojazdów - mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu . - Usuwanie ich z przestrzeni publicznej to nie tylko ukłon w stronę tych, którym wraki z różnych względów przeszkadzają. To przede wszystkim wyraz naszej troski o środowisko i kolejny sposób, by o nie zadbać.

Usunięto 74 wraki

Pod koniec września ubiegłego roku w gdańskiej straży miejskiej powstał zespół ds. ruchu drogowego, a jego zadaniem było realizowanie spraw związanych z pojazdami, których stan jednoznacznie wskazywał na to, że nikt ich nie używa. Początkowo zespół miał działać przez pół roku. Kiedy przyszedł czas na podsumowanie jego pracy okazało się, że to rozwiązanie, które świetnie się sprawdza i warto je kontynuować. Do zespołu wpłynęło 191 spraw dotyczących wraków. Do tej pory zakończono 149 spośród nich. Z gdańskich ulic zniknęły 143 pojazdy nieużytkowane: 74 usunęli strażnicy, z 69 porządek zrobili ich właściciele po interwencji mundurowych. W sześciu przypadkach właściciele doprowadzili swoje auta do odpowiedniego stanu.