Starogard Gdański. Wyszedł na dach jadącego samochodu i... zaczął się rozbierać

Wszystko zarejestrowała kamera samochodu jadąca za BMW. Nagranie trafiło do sieci. Opublikował je kanał - STOP CHAM, który piętnuje łamanie przepisów ruchu drogowego.

Pasażer przez chwilę podróżuje w ten sposób na dachu auta.

Pod nagraniem zamieszczonym w sieci pojawiła się lawina komentarzy. - Co ten upał robi z ludźmi, A to scena do najnowszego filmu Vegi - komentują internauci.

Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zabezpieczyli nagranie. Funkcjonariusze prowadza czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie i ustalają, czy do jego popełnienia doszło na terenie powiatu starogardzkiego.