Starogard Gdański. Dofinansowanie w ramach projektu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Starogard Gdański - Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Zgodnie z założeniami programu cyfryzacji kraju rodziny popegeerowskie z dziećmi, uczącymi się w szkołach podstawowych i średnich, miały prawo wziąć udział w konkursie "Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.” Do końca października ubiegłego roku w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim mogły składać wnioski o wsparcie w postaci sprzętu komputerowego. Ostatecznie wpłynęło 296 podań. Po formalnej weryfikacji ich liczba zmniejszyła się do 288. Niestety ze względu na ogromną liczbę chętnych w całej Polsce organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na każdą gminę obowiązek uzyskania od wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach. Efektem tego było zmniejszenie liczby wniosków w Starogardzie Gdańskim do 257.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wsparcie przyznano wszystkim wnioskodawcom. Starogard Gdański otrzymał 668 200 złotych dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego.