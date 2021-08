Sprawa podpalenia auta ojca właściciela Arki Gdynia nie została rozwiązana. Policja nadal prowadzi czynności

Do przestępstwa doszło nieco ponad godzinę po zakończeniu wieczornego meczu Arki Gdynia z Widzewem Łódź w środę, 18.08.2021 r. Interweniowała straż pożarna, jednak auto Jarosława Kołakowskiego spłonęło niemal doszczętnie. Michał Kołakowski, prezes i właściciel Arki Gdynia odniósł się do całej sytuacji w specjalnym oświadczeniu w piątek, 20.08.2021 r.

– To skandaliczne zdarzenie, które – w obliczu okoliczności – uderza zarówno w klub, jego kibiców, sponsorów oraz partnerów, jak i we mnie prywatnie. Arka Gdynia to nasze wspólne dobro, które stale się rozwija – również dzięki owocnej współpracy wspomnianych środowisk. Nie pozwolimy, by sprawca zdarzenia zatrzymał dalszy rozwój klubu i wpłynął na wzajemne relacje. Obecnie sprawą zajmuje się gdyńska policja. Liczę na szybkie ustalenie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej – napisał prezes Arki Gdynia.