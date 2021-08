Nieznany sprawca podpalił przed stadionem Arki Gdynia samochód Jarosława Kołakowskiego. Policja szuka wandala

- Nieoficjalnie z naszych informacji wynika, że kamery zarejestrowały sprawcę podpalenia. Mężczyzna podbiegł do samochodu, wybił przednią szybę, po czym wrzucił do środka butelkę z płynem - napisał Jakub Treć.

Sprawę podpalenia samochodu Jarosława Kołakowskiego pod stadionem przy ul. Olimpijskiej w Gdyni jako pierwszy opisał Jakub Treć , dziennikarz "Przeglądu Sportowego". Do zdarzenia doszło kilka minut przed północą w środę, 18 sierpnia 2021 roku. Na parkingu przy stadionie miejskim w Gdyni doszło do podpalenia samochodu należącego do ojca właściciela i prezesa Arki Gdynia SA Michała Kołakowskiego .

Michał Kołakowski, prezes Arki Gdynia, odniósł się do sprawy w wydanym przez klub oświadczeniu w piątek, 20 sierpnia 2021 roku.

- To skandaliczne zdarzenie, które - w obliczu okoliczności - uderza zarówno w klub, jego kibiców, sponsorów oraz partnerów, jak i we mnie prywatnie. Arka Gdynia to nasze wspólne dobro, które stale się rozwija - również dzięki owocnej współpracy wspomnianych środowisk. Nie pozwolimy, by sprawca zdarzenia zatrzymał dalszy rozwój Klubu i wpłynął na wzajemne relacje. Obecnie sprawą zajmuje się gdyńska policja. Liczę na szybkie ustalenie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej - wyjaśnia prezes Arki Gdynia.