Spółki Grupy Stoczni Gdańsk mogą być zyskowne dopiero za kilka lat

Jak informuje agencja realizowany jest długofalowy plan oddłużenia Stoczni Gdańsk SA i Stoczni Gdańskiej sp. z o.o. (dawniej GSG Towers) oraz powołano nowy podmiot Baltic Operator sp. z o.o. prowadzący działalność operacyjną i handlową przy wykorzystaniu infrastruktury i potencjału spółek stoczniowych. Portfel zamówień stoczni rok do roku (2018/2019) wzrósł ponad dwukrotnie i jest w 2020 roku większy o ponad 250 mln zł. Spółki Grupy Stoczni Gdańsk mają zawarte kontrakty między innymi na produkcję bloków kadłubów statków wycieczkowych i innych bloków okrętowych, na produkcję wież wiatrowych oraz na realizację dźwigów portowych.

Wzrosła liczba pracowników i współpracowników w stoczniowych spółkach z ok. 560 na początku 2019 r. do ok. 750 na jego koniec.