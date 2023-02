Sopot zapewni dofinansowanie na usunięcie azbestu. Jak otrzymać dotacje?

Azbest jest szkodliwym materiałem budowlanym wykorzystywanym najczęściej do pokryć dachów czy izolacji cieplnej. Był on bardzo popularny w Polsce na początku lat 60. Jeszcze dziś w wielu budynkach można znaleźć ten niebezpieczny dla zdrowia minerał. Od roku 1998 produkcja i sprowadzanie azbestu są w Polsce zabronione. Prowadzone są cały czas działania mające na celu całkowite się go pozbycie.