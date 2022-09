Sopot: Ruszyło głosowanie na przedsięwzięcia z budżetu obywatelskiego. Potrwa do 19 września 2022 roku

3,57 mln zł sopockiego budżetu obywatelskiego podzielone jest na 1,65 mln zł dla sfinansowania pomysłów dotyczących całego miasta i 1,92 mln – lokalnych (do 480 tys. zł na okręg). Głosowanie organizowane jest po raz 11.

- Mam nadzieję, że do tegorocznej edycji uda nam się zaangażować jeszcze więcej sopocian – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. - Szczególnie namawiam do włączenia się w działania na rzecz lokalnej społeczności naszych nowych mieszkańców – wszystkich gości z zagranicy, którzy znaleźli w Sopocie swój nowy dom.

W plebiscycie mogą również wziąć udział osoby niezameldowane, wystarczy oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Sopotu. Kartę do głosowania można zostawić w urnie, która stoi przed urzędem miasta i będzie dostępna przez całą dobę, do 19 września włącznie. Głosowanie możliwe jest również w internecie przez stronę sopockiego budżetu obywatelskiego:

Znajduje się tam też terminarz obecności mobilnych punktów do głosowania w poszczególnych częściach miasta. Budżet wychodzi też do mieszkańców przy okazji festynów i pikników, które będą się odbywać do przedostatniego dnia głosowania: