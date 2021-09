Sopot: Psy odebrane pseudohodowcom przez Animalsów trafiły do miejskiego schroniska. Czekają na adopcję! [zdjęcia]

– Psy przyjechały do nas we wtorek, ostatniego dnia sierpnia, późnym wieczorem – mówi Anna Leppert, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt Sopotkowo. - Były głodne, przestraszone i bardzo brudne. Powoli dochodzą do siebie. Na razie muszą przejść 14-dniową kwarantannę a potem zostaną zaszczepione.