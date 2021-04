Interwencja Animalsów w Starej Hucie w gm. Kartuzy. "Pseudohodowla śmierci" - chore zwierzęta, bez dostępu do wody i ponad 120 martwych psów

- Właściciele nie mieli sobie nic do zarzucenia, ot "umarło sobie kilka starszych psów i co?" - opowiadają pracownicy OTOZ Animals. - Pretensje mieli natomiast do nas, stale nas obrażając, a nawet grożąc: "Zaraz wezmę siekierę i Cię zapier…!". Niewzruszenie przystąpiliśmy do ratowania żyjących zwierząt. Wielkie podziękowania dla prokuratury, policji oraz inspekcji weterynaryjnej w Kartuzach za pomoc i wspólną akcję.