Sopot. Przepychanka z policją na kortach SKT. Policjant poturbował klubowiczkę. Oficjalny komentarz policji

Poszkodowana Joanna Maciejewska, przed eksmisją SKT, była dzierżawcą pomieszczeń w budynku klubowym.

- Przyjęliśmy zawiadomienie o naruszeniu miru domowego, a osobom będącym na miejscu zdarzenia, wręczono wezwania do stawiennictwa w komendzie – mówi rzeczniczka sopockiej policji.

Policję mieli wezwać działacze Sopot Tenis Klubu, konkurencyjnego stowarzyszenia, dzierżawiącego teren kortów od miasta. SKT podejmuje działania, mające na celu rozwiązanie dzierżawy, jednak STK ma ważną umowę najmu. Bartłomiej Białaszczyk mówił, że następnego dnia odbyło się spotkanie z policją, na którym uzgodniono warunki przekazania obiektu. Policja twierdzi co innego:

- Czynności cały czas trwają, wstępnie prowadzone są one w kierunku naruszenia miru domowego i niestosowania się do poleceń funkcjonariusza – informuje asp. szab. Lucyna Rekowska, dodając, że w czwartek akta zostały przesłane do sopockiej prokuratury.