Sopot: Morderca wraca na miejsce zbrodni... drobny rabuś też. Policjanci zatrzymali złodzieja klimatyzatorów, zdradził go wózek

W niedzielę 5 września przed godz. 5:00 dyżurny sopockiej komendy odebrał zgłoszenie, że na terenie jednej z posesji w Sopocie pojawił się mężczyzna, który dzień wcześniej włamał się tam do magazynu. Mieszkaniec powiatu malborskiego został zatrzymany przez wysłany patrol.

- Początkowo 57-latek tłumaczył się policjantom, że przyszedł posprzątać teren, ale po chwili zmienił zdanie i przyznał się do kradzieży - informuje asp. sztab. Lucyna Rekowska z sopockiej policji.

Funkcjonariusze ustalili też, że mężczyzna dobę wcześniej włamał się do pomieszczenia gospodarczego, skąd ukradł dwa klimatyzatory. Prawdopodobnie reszta atrakcyjnej zawartości magazynu nie zmieściła się na czterokołowym wózku, którym rabuś wywiózł ważące ok. 100 kg urządzenia. Postanowił wrócić następnej nocy. W chwili zatrzymania zjawił się również z wózkiem, który policjanci jako narzędzie przestępstwa zabezpieczyli. Wartość skradzionych klimatyzatorów to 14 tys. zł, złodziej sprzedał je w skupie złomu za 200 zł. Funkcjonariusze łup odzyskali.