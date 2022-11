Sopot doczeka się drugiego woonerfu! Miasto podpisało umowę

Ulica przyjazna mieszkańcom. Woonerf w Sopocie

Woonerf jest rodzajem ulicy zaprojektowanej tak, by zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym, uatrakcyjnić okolicę, zmniejszyć natężenie ruchu drogowego. W tym celu zmieniana jest nawierzchnia ulicy, dostawiane są elementy małej architektury, wprowadzane są dodatkowe nasadzenia. Wszystko jest projektowane w taki sposób, aby kierowcy natykali się na "przeszkody", co wymusiłoby na nich zmniejszenie prędkości. Charakterystyczne dla woonerfów jest to, że ulica nie ma podziału na jezdnię i chodnik. Takie rozwiązania są niezwykle popularne w Holandii. Szacuje się, że ponad milion obywateli tego kraju mieszka przy woonerfach.