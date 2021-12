Sopot: będzie pomoc w spłaceniu długów czynszowych. Częściowe umorzenie długu w Sopocie 2021

Sopot - długi czynszowe 2021

Kryteria pozwalające na przystąpienie do programu spełniło 420 osób., natomiast wnioski o restrukturyzację złożyło 112 dłużników. Ostatecznie do podpisania porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia przystąpiło ich 82.

Suma ich zaległości to razem ponad 2,1 mln zł. Do tej pory udało się odzyskać blisko 775 tys. Aż 66 osób uregulowało zobowiązania jednorazową wpłatą, a 9 spłaca je w ratach rozłożonych do końca 2022 roku. Siedmioro nie wywiązało się z warunków ugody i straciło szansę na kompromis z miastem. To wyniki pierwszego etapu przedsięwzięcia nazwanego Sopockim Programem Edukacji Czynszowej.