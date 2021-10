Sopot: 26 nauczycieli uhonorowanych nagrodami prezydenta miasta w Dniu Edukacji Narodowej

Wszyscy spośród 26 uhonorowanych nagrodą prezydenta Sopotu pedagogów doświadczyli rewolucji w pracy, z którą musieli sobie poradzić.

- Dla wszystkich nauczycieli był to trudny rok jeżeli chodzi o pracę, o psychikę, o wytrzymałość - mówi jedna z laureatek, Kinga Żuchowska-Heyka, logopeda z sopockiej poradni psychologiczno-pedagogicznej . - Wszyscy się bali o dzieci, o zdrowie, o swoich najbliższych i siebie, żeby to wszystko nie runęło, żeby system edukacji był bezpieczny.

Kolejny uhonorowany nagrodą prezydenta, Zbigniew Bąber, uczy wf-u w szkole podstawowej nr 8 w Sopocie. W 2017 roku był laureatem konkursu "Nauczyciel na medal" organizowanego przez "Dziennik Bałtycki". Podczas pandemii w jego pracy zmieniło się wszystko.

- Bardzo ciężki rok, wychowanie fizyczne w ogóle wyjątkowo trudno było prowadzić. Prowadziliśmy je online tak, aby jak najbardziej zachęcić dzieci do aktywności, żeby się ruszyły z domu, żeby wyszły na świeże powietrze. Uczyliśmy bardzo dużo na temat zdrowego żywienia, w jaki sposób organizować sobie wypoczynek, radzić sobie ze stresem. Gdy już wróciliśmy do szkoły, staraliśmy się pomóc dzieciom, żeby się na nowo zintegrowały, były razem. Później w wakacje zorganizowałem obóz dla dzieci z naszej szkoły, 60 osób pojechało, no i fantastycznie się bawiliśmy - mówi Zbigniew Bąber.