Sopot: Psycholog w szkole pomoże z problemami po izolacji społecznej. Specjaliści: Bardzo dobry ruch

– Wiedzieliśmy już w czasie szczytu pandemii, że kondycja psychiczna będzie jednym z kluczowych problemów po powrocie do zajęć stacjonarnych w szkołach – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu , odpowiedzialna m.in. za sprawy edukacji. – Nie poprawianie ocen czy przygotowywanie do testów, ale właśnie zadbanie o relacje, o dobrostan psychiczny.

– Niestety, pojawia się coraz więcej przypadków zaburzeń lękowych czy depresyjnych – alarmuje psycholog Aneta Krzemińska, która prowadzi też gabinet pomocy psychologicznej w Sopocie, gdzie trafia coraz więcej dzieci i młodzieży z problemami.

– Dzieci, przez to, że zostały wyrwane z tego środowiska, w którym były na co dzień, i musiały spędzać bardzo dużo czasu w domu, przed komputerem, nie miały kontaktu z rówieśnikami, to bardzo mocno się na nich odbiło, nie mogły się odnaleźć w tej rzeczywistości. Nasila się również lęk społeczny. Trzeba zwrócić uwagę na te dzieci, dla których sytuacja pandemiczna była paradoksalnie czymś dobrym. One nie musiały wychodzić do ludzi, dla nich pozostawanie w domu było sytuacją komfortową. Teraz, kiedy muszą się zmierzyć z powrotem, jest to dla nich szczególnie trudne, lęk społeczny może się nasilać – tłumaczy.