Solidarność chce zaostrzenia prawa o zakazie niedzielnego handlu. A Związkowa Alternatywa - wyższych pensji dla pracujących w niedziele Agnieszka Kamińska

W niektórych sklepach Biedronki ustawiono automaty do sprzedaży opasek telemedycznych. Pojawiły się przypuszczenia, że to może być pretekst do otwarcia placówek w niehandlowe niedziele. Sieć tłumaczy, że chce przeprowadzić pilotaż dotyczący systemu teleopieki. Związkowcy z Solidarności apelują o zaostrzenie prawa, a Związkowa Alternatywa apeluje o zniesienie niedzielnego zakazu handlu i wprowadzenie wyższych pensji dla pracujących w niedziele i święta.