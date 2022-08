Smolasty: metamorfoza. Jak zmienił się piosenkarz, który wystąpi na Top of The Top Festiwal 2022 w Sopocie? Zobaczcie zdjęcia! Klaudia Lewandowska

To już pewne! Smolasty wystąpi na Top of The Top Festiwal w Sopocie. Idol wielu tysięcy osób zagości w Operze Leśnej i zaprezentuje swoje największe hity sopockiej publiczności. Piosenkarz w show-biznesie gości już dobre parę lat i przeszedł spektakularną metamorfozę. Najlepszym dowodem są na to zdjęcia. Sprawdźcie, jak zmienił się piosenkarz!