TOP OF THE TOP Sopot Festival 2022. Cleo: kiedy wystąpi? Jak zmieniła się piosenkarka, która pojawi się w Sopocie? Zdjęcia

TOP OF THE TOP Sopot Festival 2022. Cleo: kiedy wystąpi?

Top of The TOP Sopot Festival 2022 to wydarzenie, które potrwa cztery dni i ponownie przyciągnie największe nazwiska, związane z branżą muzyczną. Jedną z takich osób będzie Cleo, która uświetni koncert #I_DANCE. Poza nią, w Operze Leśnej wystąpią także m.in. Agnieszka Chylińska, Ewa Farna oraz Ralph Kaminski.

ZOBACZ TEŻ:

Top of the Top Sopot Festival 2022: jakie gwiazdy wystąpią w Sopocie?