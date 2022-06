Śmiertelny wypadek w Biskupnicy. Przełom w sprawie. Jest nowy świadek, który ma być przesłuchany przez prokuratora

Miesiąc temu opublikowaliśmy materiał dotyczący dwóch wypadków z udziałem pieszych , do jakich doszło w Czarnem i Biskupnicy . W obu jest wiele wątpliwości, a oba zdarzenia wyglądały bardzo podobnie. W obu występował jeden człowiek – raz jako sprawca, a raz jako świadek. Także obie sprawy zostały przez Prokuraturę Rejonową w Człuchowie umorzone ze względu na śmierć sprawców – pieszych.

Nowy świadek w sprawie wypadku w Biskupnicy

Po naszym materiale, do rodziny ofiary wypadku w Biskupnicy – 19-letniej Klaudii Zagórzańskiej – zgłosił się mężczyzna z powiatu człuchowskiego, który ma ponoć nowe informacje dotyczące zdarzenia. To jest jedyna szansa, by wznowić umorzone wcześniej śledztwo.