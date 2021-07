Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 55 za Malborkiem w kierunku Tragamina 5.07.2021 r. 1 osoba nie żyje, 1 jest ranna

Obrażenia odniósł także kierujący ciężarowym mercedesem. Zespół ratownictwa medycznego przewiózł mężczyznę do szpitala. Na miejscu zdarzenia usłyszeliśmy, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na drodze krajowej nr 55, na odcinku Malbork-Nowy Dwór Gdański doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Jak poinformował dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Malborku , zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Po dojeździe na miejsce, służby zastały ciężarówkę przewróconą na bok na ścieżkę rowerową ze śladami zderzenia czołowego. Na jezdni stał mini cooper ze zgniecioną karoserią. Jego kierowca niestety zginął na miejscu . Jak się dowiedzieliśmy, miał 41 lat.

Do tragedii doszło tuż za zjazdem do oczyszczalni ścieków, już w stronę Tragamina. Początkowo droga krajowa nr 55 na wysokości oczyszczalni była całkowicie zablokowana, by swoje czynności mogli wykonać policjanci z grupy dochodzeniowej pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Malborku.