Śmiertelny wypadek między Oskowem a Rokitami! 21.09.2021 r. Nie żyje 42-letni mężczyzna. Czterech innych zatrzymała policja Marcin Kapela

Między Oskowem a Rokitami we wtorkowe popołudnie, 21.09.2021 r. doszło do wypadku samochodowego. W rozbitym pojeździe dostawczym Peugeot Boxer śmierć na miejscu poniósł mężczyzna. Do sprawy zatrzymano już cztery osoby, które prawdopodobnie jechały busem i uciekły z miejsca zdarzenia.