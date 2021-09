Wypadek na drodze krajowej nr 21 z Miastka do Słupska. 20.09.2021r. 1 osoba ranna. Ruch odbywa się wahadłowo

AKTUALIZACJA

Prawdopodobnie winę za wypadek nieopodal Bożanki w gminie Trzebielino ponosi kierowca audi. Tak przynajmniej wynika z wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia.

- Kierujący samochodem marki Audi prawdopodobnie nie zachował szczególnej ostrożności w trakcie wyprzedzania i doprowadził do zderzenia bocznego z kierującym samochodem marki Peugeot - mówi rzecznik prasowy bytowskich policjantów Damian Chamier Gliszczyński. - W wyniku zdarzenia ranny został 70-letni kierujący peugeotem. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia i apelują o rozwagę i ostrożność na drodze.

Wypadek na dk 21 z Miastka do Słupska. 20.09.2021 r. 1 osoba ranna

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku drogowym, do jakiego doszło w poniedziałek, 20 września 2021 r. około godz. 13:30. Jak udało nam się wstępnie ustalić, na drodze krajowej nr 21 z Miastka do Słupska zderzyły się dwa samochody osobowe. Do szpitala zabrany został mężczyzna w wieku około 70 lat.