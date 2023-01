Słupski PKS nawiązał współpracę z koszykarskim klubem Czarni Słupsk. Przewoźnik pomoże w dotarciu na wyjazdowe mecze

Autobus, który PKS udostępnił Czarnym Słupsk, to najnowszy nabytek we flocie przewoźnika – Mercedes Tourismo. To najwyższa liga, jeżeli chodzi o luksusowe turystyczne autokary. Do zajezdni przy ul. Piłsudskiego trafił on zaledwie kilka dni temu. Wyposażony jest we wszystko, czego mogą sobie życzyć sportowcy w długiej trasie: rozsuwane skórzane fotele, gniazdka 230V i USB, klimatyzację, toaletę, lodówkę czy telewizję.

– Jako przewoźnik z najdłuższymi tradycjami na Pomorzu Środkowym jesteśmy bardzo mocno związani z życiem regionu. Dlatego cieszymy się, że możemy w taki sposób wspierać naszą koszykarską dumę. Będziemy dokładali największych starań, żeby sportowcy docierali na swoje mecze bezpiecznie i wygodnie – mówi Tomasz Kowalczyk p.o. prezesa PKS-u Słupsk.