Czarni Słupsk w odstępie tygodnia dwa razy podbili Trójmiasto. Po zawstydzeniu Trefla Sopot świetnie zaprezentowali się na tle Arki Gdynia

Suzuki Arka Gdynia - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 12.01.2023

Znakomicie rundę rewanżową Energi Basket Ligi rozpoczęli koszykarze Mantasa Česnauskisa. Były rozgrywający Czarnych Słupsk spełnia się od 2018 roku jako trener. Pod jego wodzą drużyna wygrała w sezonie 2022/2023 po raz drugi z Suzuki Arką Gdynia. Na inaugurację nie przyszło łatwo zwycięstwo w derbach Pomorza (66:64), ale drugie podejście - już nad morzem - wypadło zdecydowanie lepiej.

- Jak widać, Trójmiasto nam przynosi szczęście. Ogrywamy pod rząd dwie naprawdę dobre drużyny na wyjeździe. To pokazuje, że nasza drużyna idzie do przodu i mam nadzieję, że nie zatrzymamy się. Wygraliśmy zbiórkę, mieliśmy 23 asysty. Graliśmy bardzo drużynowo. Nie będę już powtarzać, że bronimy agresywnie i to przynosi skutek. Bardzo mądrze graliśmy też w ataku. Atakowaliśmy tych zawodników, których sobie założyliśmy. To wszystko przyniosło skutek - powiedział zadowolony Cesnauskis.