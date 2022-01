"Słowik" szefem gali MMA-VIP. Marek Biernacki: były gangster nie może być wzorcem dla młodych ludzi

Marek Biernacki, , były minister spraw wewnętrznych, twórca Centralnego Biura Śledczego Policji. Obecnie poseł Koalicji Polskiej - PSL Adam Jankowski

Jak się Pan czuje słysząc w mediach, że były gangster, prawomocnie skazany, zabiera się za organizowanie walk, czyli jakiejś formy sportu czy rozrywki. I bez żenady jest przedstawiany publicznie jako organizator tego przedsięwzięcia.

To jest sytuacja skandaliczna. Wygląda na to, że nasza rzeczywistość zmierza w bardzo złym kierunku, pod hasłem "wszystko jest na sprzedaż". Sytuacja ze "Słowikiem", jednym z szefów gangu Pruszkowskiego, to efekt pogoni za pieniądzem. Za życiem w świecie najgorzej rozumianego blichtru, w świecie złej celebry. Ta sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca.