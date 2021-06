Słoneczna niedziela w Sopocie. 13.06.2021 r. Silny wiatr nie odstraszył turystów. Chętnie odwiedzali popularne miejsca w mieście PŚ

Turyści tłumnie przyjechali do Sopotu! I nie ma się co dziwić. Mimo silnego wiatru, piękne słońce zachęca do spacerów. Popularne ulice miasta są zatłoczone, plaża również. Chyba już wszyscy zapomnieli o pandemii i miasto wraca do życia. Zobaczcie, jak prezentuje się Sopot w czerwcową niedzielę, 13.06.2021 r. W podróż zabrał Was nasz fotoreporter Przemysław Świderski.