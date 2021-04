Krajowy Program Odbudowy. Wojewoda pomorski zapowiada wsparcie dla samorządów oraz rządowych pojektów

Odkładane głosowanie w sprawie Krajowego Programu Odbudowy wkrótce będzie mogło trafić do porządku posiedzenia Sejmu, bez ryzyka fiaska oraz kompromitacji na arenie międzynarodowej. Po tym jak Lewica zdecydowała się wspomóc Prawo i Sprawiedliwość w zamian za pakiet swoich wyborczych postulatów (m.in. budowę 75 tys. mieszkań), wynegocjowane przez rząd środki na odbudowę gospodarki po pandemii w ramach Funduszu Odbudowy , będą mogły trafić do Polski. Chodzi o niespełna 60 mld euro.

Ze wszystkich programów Polska może otrzymać ok. 770 mld zł. Przyjmując, że na jednego mieszkańca będzie to średnio nieco ponad 20 tys., Sopot może liczyć na 715 mln zł, Gdynia na niespełna 5 mld zł, a Gdańsk na ok. 9,5 mld zł – tak przynajmniej na dziś wynika z wyliczeń samorządowców Prawa i Sprawiedliwości.

- Pomorze może otrzymać na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji, ok. 47 mld zł. Środki finansowe będą inwestowane w rozwój, edukację, zdrowie, infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, czy tworzenie nowych miejsc pracy. To bardzo ważne dla rozwoju regionu – podkreślał Dariusz Drelich.

- To potężna kwota, biorąc pod uwagę, że roczny budżet Gdańska to 4 mld zł. Oczywiście wiele zależeć będzie od skuteczności i absorpcji tych środków przez poszczególne samorządy – mówił Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska. - Jak zaznaczają pomysłodawcy funduszu, większość środków trafi do gmin, na szpitale, szkoły czy kwestie infrastruktury, a więc to na czym mieszkańcom zależy najbardziej. Pomorze jest w tej dobrej sytuacji, że będzie korzystać z całego spektrum możliwości unijnego wsparcia, m.in. na transformację energetyczną, która wiązać będzie się z inwestycjami w farmy wiatrowe czy powiązany z tym przemysł.