Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 10.09.2022 r. Maciej Kalkowski: Potencjał widać od poniedziałku do piątku, ale gramy w sobotę

Kibice obu klubów od lat żyją w przyjaźni. Można zatem być pewnym, że na trybunach stadionu we Wrocławiu będzie świetna atmosfera piłkarskiego święta. Ta przyjaźń na pewno nie udzieli się piłkarzom na boisku. Zespoły Śląska i Lechii źle zaczęły sezon, więc można spodziewać się twardej walki o ligowe punkty, aby poprawić sytuację w tabeli PKO Ekstraklasy. Lechia z czterema punktami i jednym meczem zaległym do rozegrania zamyka ligową tabelę. Śląsk także znajduje się w strefie spadkowej i będzie chciał wygrać z podopiecznymi trenera Macieja Kalkowskiego, żeby się z niej wydostać. Twierdza we Wrocławiu nie jesz zbyt mocna, bo Śląsk u siebie wygrał jeden mecz na cztery. Pozostałe to dwa remisy i porażka, więc gdańszczanie z pewnością mogą jechać z nadziejami, że właśnie tam uda im się przełamać.