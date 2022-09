Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk NA ŻYWO. 10.09.2022 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk, PKO Ekstraklasa, 10.09.2022 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk, PKO Ekstraklasa, 10.09.2022: Biało-zieloni muszą szukać zwycięstwa

Lechia jest w trudnej sytuacji w ligowej tabeli PKO Ekstraklasy. Sztab szkoleniowy i piłkarze muszą bardzo szybko znaleźć rozwiązanie, aby opuścić ostatnie miejsce.

Mecz przyjaźni we Wrocławiu ze Śląskiem będzie trudny dla biało-zielonych. Lechia jednak od ponad miesiąca gra tak słabo, że na łatwe spotkania nie może liczyć. Mecz we Wrocławiu to kolejna nadzieja na to, że biało-zieloni w końcu się przełamią i sięgną po tak bardzo potrzebny komplet punktów.