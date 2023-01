Od lutego z Sopotu nie dotrzemy trolejbusem do śródmieścia Gdyni. Likwidowana linia 21 kursowała od 1947 roku

Cięcia w gdyńskiej komunikacji miejskiej ogłoszono kilka dni temu. Jak argumentują urzędnicy, zostali do tego zmuszeni podwyżkami cen energii i paliw. Wśród 11 linii autobusowych i trolejbusowych, które maja być zlikwidowane, jest szczególna. To trolejbus 21 łączący Sopot ze śródmieściem Gdyni. Dokładnie rok temu połączenie obchodziło 75 lat.

Linia była pierwszą uruchomioną w Gdyni, jeszcze w 1946 roku. Rozbudowa sieci od pętli w Orłowie, gdzie przez pierwszy rok się kończyła, była bardzo ważną inwestycją, pierwszym podejściem do rozwiązania problemu połączenia komunikacyjnego całego Trójmiasta. Prace szły bardzo szybko, miedziane druty dotarły do sopockiej pętli u zbiegu ul. Reja i Al. Niepodległości 17 stycznia 1947. Dwa miesiące wcześniej w to samo miejsce dojechał pierwszy tramwaj po równie szybko układanych torach od pętli w Oliwie. Pierwszy raz po wojnie nieimprowizowana komunikacja miejska połączyła z przesiadką w Sopocie Gdańsk i Gdynię. Wcześniej miedzy miastami można się było przemieszczać jedynie doraźnie przystosowanymi do przewozu ludzi ciężarówkami z demobilu. O wadze nowego połączenia dla polskiej administracji może świadczyć to, że linię tramwajową 10 listopada 1946 roku otwierał delegat rządu, Eugeniusz Kwiatkowski.