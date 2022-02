Skoki PEKIN NA ŻYWO WYNIKI 7.02.2022 r. Powiało dyskwalifikacjami i sensacjami! Program. Gdzie oglądać transmisję TV, stream online, relacja

Igrzyska olimpijskie w Pekinie 2022. Sensacyjne rozstrzygnięcia w mikście!

CZYTAJ TAKŻE: Piękne polskie sportsmenki wystąpią w Pekinie. One są pełne wdzięku ZDJĘCIA

Absolutnie niesamowity przebieg miał konkurs w mikście na skoczni normalnej. Pierwszy taki konkurs w historii igrzysk olimpijskich zakończył się sensacyjnie.

Polacy nie byli bohaterami tego konkursu, ale była nią Polka, Agnieszka Baczkowska. To kontroler strojów wśród kobiet i pani Agnieszka podjęła decyzję o pięciu dyskwalifikacjach i to zadecydowało o klęsce faworytów. Niemcy nie awansowali do serii finałowej, a Japonii choć awans się udał, to potem tych punktów zabrakło do medalu. W serii finałowej dyskwalifikacja dotknęła dwie Norweżki i reprezentacja tego kraju nie tylko straciła medal, ale znalazła się za reprezentacją Polski.