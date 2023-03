Skażona woda w Wejherowie. Prezydent i starosta pytają o przyczyny powiadomienia centrum kryzysowego. Sanepid wyjaśnia Tomasz Smuga

Brak odpowiedniej komunikacji między instytucjami w Wejherowie - to problem, który ujawnił się, gdy odkryto przypadek skażonej wody w jednej z części miasta. Prezydent miasta i starosta wejherowski pytają o przyczyny braku powiadomienia centrum zarządzania kryzysowego. Co na to sanepid?