Skażona woda w Wejherowie. Mieszkańcy korzystają z beczkowozów i narzekają na komunikację ze strony instytucji | ZDJĘCIA

Skażona woda w Wejherowie

W piątek, 3 marca 2023 roku, o godz. 13 PEWIK w swoim komunikacie poinformował, że obszar, w którym jest zakażona woda nie powiększył się.

- Przez cały czas prowadzona jest dezynfekcja wody i płukanie sieci - poinformowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni.

Nadal woda nie nadaje się do spożycia na ponad 20 ulicach w Wejherowie. Są to: Podmiejska, Techników, Geodetów, Architektów, Tartaczna, Budowlanych, Przemysłowa, Karnowskiego, Rogali, Gulgowskiego, Graniczna, Jana z Kolna, Kolejowa, Ofiar Piaśnicy, Lelewela, Jasna, Żeromskiego, Traugutta, Kołłątaja, Krasińskiego, Majkowskiego, Okrężna, Derdowskiego, Słoneczna, Słowackiego oraz Nanicka.

Dla mieszkańców tego rejonu miasta PEWIK przy ulicach Przemysłowej 5, Narutowicza (róg ul. Derdowskiego), Ofiar Piaśnicy 3 (za Lidlem) i Przemysłowej (róg ul. Tartacznej) postawił beczkowozy. Mieszkańcy wodę napełniają do plastikowych butelek, albo, jeśli ktoś ma blisko do domu, to zdarza się nawet, że do garnków.