„Siudmak. Poza czasem”. Ogólnopolski konkurs dla miłośników fantastyki. Polski artysta inspiruje światowe sławy świata science-fiction

Organizatorami konkursu „Siudmak. Poza czasem” są: Gdański Klub Fantastyki, Muzeum Gdańska oraz kampania „Gdańsk Miasto Literatury”. Jest on adresowany do miłośników twórczości Wojciecha Siudmaka oraz powieści z cyklu uniwersum „Diuny” autorstwa Franka Herberta. Zgłoszenia można przesyłać do 10 kwietnia. Zwycięzcy w każdej z trzech kategorii 21 kwietnia otrzymają nagrody rzeczowe.