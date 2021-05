„Silna grupa ze śmietnika”, czyli co robią przedmioty, kiedy trafią na śmietnik? Premiera słuchowiska familijnego już w niedzielę

Animowany film gdańskiej reżyserki Katarzyny Warzechy powalczy o Oscara? "We have one heart" trafił na tzw. "długą listę"

Dokumentalny film Katarzyny Warzechy o niezwykłych losach rodziny gdańskiego artysty zwyciężył na festiwalu filmowym w Chicago, co otwiera mu drogę do walki o Oscara. Czy trafi na tzw. krótką listę, a następnie otrzyma nominację do najważniejszej nagrody hollywoodzkiej Fabryki Snów? O tym dowiemy się już bardzo niedługo.