Gdański Festiwal Muzyczny. 14-23.05.2021 r. Na początek zagrał Georgijs Osokins, na finał wystąpi Leszek Możdżer. Koncerty dostępne online Gabriela Pewińska

Nie przypuszczałem, że dojdzie do takiej sytuacji. W majowym poluzowaniu obostrzeń sale koncertowe znalazły się na ostatnim miejscu. Jedyna korzyść z festiwalu w wersji online to to, że dzięki takiej formule zwiększy się liczba odbiorców. Co sprawi, że może pozyskamy nowych słuchaczy? – mówi Konrad Mielnik, dyrektor Gdańskiego Festiwalu Muzycznego.