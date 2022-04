Siatkarze Trefla Gdańsk sezon 2021/2022 zakończyli na siódmym miejscu. Na koniec pokonali GKS Katowice

- Myślę, że mimo że to był mecz o 7-8 miejsce, to po naszej stronie naprawdę był wysoki poziom i bardzo się cieszę, że w takim stylu kończymy ten sezon, zwłaszcza, że w ostatnim czasie mieliśmy też dużo problemów zdrowotnych. Dziś była tez fantastyczna atmosfera, bardzo dziękujemy kibicom za przybycie. To na pewno dużo znaczy, że w momencie nawet gdy gra się o miejsce 7-8, tak dużo osób przyszło kibicować i sam doping był podobny jak w meczach ligowych - powiedział Michał Winiarski, trener Trefla Gdańsk.