Sezon grzewczy w pełni. Jak uniknąć pożarów sadzy? Radzi strażak

Jak uniknąć pożaru sadzy?

- Wystarczy bowiem zaledwie kilka tygodni palenia mokrym, żywicznym drewnem, by nagromadziło się dość smoły i sadzy, aby potem pierwsze mocniejsze “przepalenie” spowodowało pożar komina - ostrzega strażak.

Jak dodaje, trzeba również dbać o jakość paliwa, które wkładamy do pieca czy kominka.

- Aby uniknąć tego typu zdarzeń, przede wszystkim należy regularnie czyścić komin. Mieszkańcy często zaniedbują ten obowiązek, przez co sadzę osiadają w kominie i stopniowo zatykają go. Zalegająca w kominie sadza o grubości zaledwie kilku milimetrów już może stać się przyczyną pożaru - mówi mł. kpt. Piotr Spiżewski, specjalista z Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

- Bardzo wiele osób ze względu na obawę wychłodzenia mieszkania nie wietrzy go należycie, co może być przyczyna gromadzenia się wilgoci i nieświeżego zapachu. Bezwzględnym warunkiem prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu jest sprawna wentylacja, dlatego nie zakrywajmy kratek wentylacyjnych, wietrzmy krótko, ale intensywnie otwierając okna przy zakręconych grzejnikach - mówi strażak.

- Przegląd komina warto zrobić jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Oczywiście musi zrobić go uprawniona do tego osoba – kominiarz. Przypominamy, że zgodnie z prawem przegląd kominiarski wymagany jest minimum raz w roku, a w domach, gdzie piec opalany jest drewnem lub węglem – raz na trzy miesiące, zaś przy piecach zasilanych paliwem płynnym lub gazowym – raz na pół roku - informuje nasz rozmówca.

- Pamiętajmy również, by posiadać w mieszkaniu przynajmniej jeden czujnik czadu/dymu/gazu zależnie od pieca i paliwa jakim opalamy nasze domy - dodaje.

My przyłączamy się do jego apelu i namawiamy do tego innych!

- Od początku sezonu grzewczego, 1 października, do 15 grudnia odnotowaliśmy 13 tego typu zdarzeń na terenie powiatu sztumskiego - podkreśla mł. kpt. Piotr Spiżewski.

W poszczególnych gminach sytuacja przedstawia się następująco: w Sztumie doszło do 2 interwencji, tyle samo było ich w Mikołajkach Pomorskich i w Starym Targu. W Starym Dzierzgoniu strażacy interweniowali w związku z płonącą sadzą trzy razy, a w Dzierzgoniu (gmina ta jest niechlubnym rekordzistą) - cztery.

I na ostatek dobra informacja. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzgoniu wzbogaciła się ostatnio o lancę gaśniczą przeznaczoną do gaszenia pożarów przewodów kominowych. Jak informują druhowie, sprzęt udało się zakupić dzięki bankowi Spółdzielczemu w Sztumie i środkom własnym jednostki.